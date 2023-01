Pd: Boccia, con Schlein da Puglia nuova primavera politica sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Elly Schlein dalla Puglia “nasce una nuova primavera politica della sinistra, sono molto contento di dare il mio contributo, insieme a tante compagne e compagni in tutta Italia, alla sua candidatura al congresso. Dopo la sconfitta del 25 settembre è iniziata una nuova stagione politica e quest'aria di novità si respira in ogni circolo, in ogni dibattito che Elly fa”. Così Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e coordinatore della mozione Schlein, oggi a Taranto insieme ad Elly Schlein, candidata alla segreteria Pd, e a Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia. “Soprattutto chi, come me, ha qualche anno e un po' di esperienza in più ha il dovere di darle una mano ad aprire il Pd e a far sì che accada quello che tutti auspichiamo: che il partito possa tornare ad attrarre energie nuove e un entusiasmo come quello che vediamo qui a Taranto. Con Elly in Puglia rinasce quella primavera politica che ricorda a tutti la primavera pugliese partita proprio con Nichi e Michele e oggi rinasce sotto forme nuove, moderne, con una nuova generazione e in Italia potrebbe dare il via a quella rivoluzione gentile di cui la sinistra e il Paese hanno bisogno", ha aggiunto Boccia. (Rin)