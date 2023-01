Israele: proteste a Tel Aviv e Haifa contro governo di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti stanno iniziando a radunarsi in piazza Habima, nel centro di Tel Aviv, per le proteste indette per questa sera contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu e le modifiche legislative previste, tra cui una controversa revisione del sistema giudiziario. Nonostante la pioggia, si prevede che partecipino alla manifestazione circa 50.000 persone, molte delle quali si recheranno a Tel Aviv da tutto il Paese su pullman a noleggio. Circa 1.200 manifestanti stanno manifestando ad Haifa, nel nord del Paese, sventolano bandiere israeliane, bandiere nere e bandiere Lgbt. Secondo le immagini diffuse dai media israeliani, i manifestanti hanno mostrato dei cartelli con i seguenti slogan: "La democrazia israeliana è in pericolo"; "Combatteremo il colpo di stato"; "Non possiamo abbattere la Corte suprema". (Res)