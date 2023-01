Lazio 2023: Conte a sorpresa da incontro Bianchi, "avanti con entusiasmo, proposta valida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passaggio a sorpresa di Giuseppe Conte in chiusura dell’assemblea che Donatella Bianchi, candidata alla presidenza della Regione Lazio, ha tenuto con i candidati M5s del Lazio nella sede di Campo Marzio. "Sono felice di condividere con voi il febbrile lavoro per questa campagna. - ha detto Conte - Andiamo avanti con entusiasmo. La nostra è una proposta valida, sfidante, per governare Regione. La nostra forza è la coerenza e la credibilità, a differenza di quanto dimostra questo Governo. Lasciate da parte i sondaggi. Partiamo dalla chiarezza delle nostre proposte e dalla nostra determinazione. Abbiamo visione, non dimentichiamolo. Uscite di casa, parlate con la gente nei territori, spiegate a chi chiede: siamo credibili perché lo sono le nostre proposte", conclude. (Rer)