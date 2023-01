Lazio 2023: D'Amato, noi credibili e competenti, lista civica farà differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vinciamo questa competizione elettorale, perché abbiamo un programma credibile, siamo competenti, abbiamo una ottima coalizione di 7 liste e abbiamo un programma che non è un libro dei sogni. Ma misure che riguardano i diritti, la famiglia, le imprese, il lavoro, i trasporti, la sanità e le donne". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presentando la lista civica per "D'Amato presidente". "La nostra coalizione è la più numerosa con 7 liste. Noi vinceremo e la differenza in questa competizione la farà la lista civica, soprattutto per chi ha diffidenza verso le forze politiche tradizionali, la politica in generale e in coloro che non vogliono più ascoltare parole ma fatti: troveranno le risposte all'interno della lista civica con il lavoro dei nostri candidati e candidate - ha sottolineato D'Amato - . Questa lista civica ha fatto una scelta netta di avere capolista tutte donne e questo è un elemento molto importante. Una squadra bellissima e costruiremo insieme tutte le iniziative per vincere. Vinceremo attraverso la lista civica per D'Amato presidente", ha concluso. (Rer)