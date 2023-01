Regno Unito: sparatoria a un funerale, ferite tre donne e una bambina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bambina di sette anni e tre donne sono state portate in ospedale dopo una sparatoria ad un funerale fuori da una chiesa vicino alla stazione di Euston, nel centro di Londra. Le tre donne, di 48, 54 e 41 anni, sono state trasferite in ospedale subito dopo la sparatoria mentre la bambina è stata ricoverata successivamente, con ferite che si ritiene siano state riportate nello stesso frangente. Le sue condizioni non sono ancora note, mentre le tre donne non sarebbero in pericolo di vita.(Rel)