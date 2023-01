Governo: Salvini, ci siamo per lavorare per 5 anni più altri 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso del lavoro fatto dai ministri leghisti, lo dico ai giornalisti, mettetevi l'anima in pace, gli italiani hanno capito che siamo lì per difendere il Paese, siamo lì per lavorare 5 anni più altri 5". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza. (Rem)