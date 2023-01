Cultura: Fratoianni, destra sottomette storia a propria narrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piegare la verità secondo le proprie necessità, sottomettere la storia alla propria narrazione, ridurre l'universo della cultura ad una partita a carte, dove vince chi alza più la voce. “Questo fa la destra ogni volta che deve legittimare se stessa e le proprie azioni, questo sta tentando di fare il governo Meloni. Da ultimo il ministro Sangiuliano, affermando che Dante sia il fondatore del pensiero di destra in Italia”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Un ministro alla cultura - prosegue il leader di Si - che la disprezza al punto di utilizzarla per la propria propaganda, mostrando tutta la propria superficialità e inadeguatezza nello svolgere un tale ruolo. Una profonda vergogna per il nostro Paese. Caro ministro, non le chiediamo di ‘seguir virtute e canoscenza’, ma almeno - conclude Fratoianni - la smetta di governar come un bruto". (Rin)