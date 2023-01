Lazio 2023: Sara Battisti (Pd) inaugura comitato elettorale a Fiuggi, presente Alessio D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sala gremita e tanto entusiasmo per l'apertura del comitato elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti. Grande accoglienza registrata per Alessio D'Amato, assessore alla sanità regionale e candidato governatore per il centro sinistra. Tanti amministratori e tanta gente comune per quella che, di fatto, è stata l'iniziativa di apertura della campagna elettorale. Presenti, tra gli altri, l'onorevole Matteo Orfini, il Presidente del consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis, il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, la consigliera regionale Barbara Di Rollo. "Vi do una notizia in anteprima: noi vinciamo le elezioni. Mi rivolgo a tutti - ha spiegato Alessio D'Amato, candidato governatore - con la forza dei risultati raggiunti in questi anni soprattutto nella battaglia al Covid che ha fatto del Lazio un modello e questo modello intendo riproporlo in tutti i settori importanti della vita economica della nostra Regione. Non temo nessun avversario, abbiamo un programma chiaro e siamo stati i primi a presentarlo con una coalizione di 7 liste. Sono convinto che vinceremo. Chiedo da subito un voto utile agli elettori per evitare - conclude - che le destre ci riportino agli anni di disastro soprattutto per i conti della sanità regionale". (segue) (Com)