Diritti: coordinatrice Ufficio Lgbt+, buon lavoro a neo presidente di Arcigay Roma Rachele Giuliano

- Con grande piacere ho partecipato oggi, con un breve saluto all'inizio dei lavori, al Congresso di Arcigay Roma. Così in una nota Marilena Grassadonia coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgnt+ di Roma Capitale. "Ringrazio il presidente uscente Francesco Angeli per il lavoro svolto e per l'invito, dandomi così la possibilità di ribadire quanto il lavoro per una città migliore e sempre più di tutti e tutte, debba necessariamente passare attraverso quell'impegno collettivo che vede ognuno di noi dare il proprio contributo". "Come coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ ritengo quindi prezioso il rapporto di collaborazione che stiamo portando avanti tra Roma Capitale e associazioni Lgbt+. In particolare - aggiunge - oggi voglio ringraziare Arcigay Roma con cui ci troviamo già a lavorare in diverse iniziative. Tra tutte voglio ricordare il Contact Center Gay Help Line di Roma Capitale e la gestione della Casa di Ornella per persone trans, due progetti preziosi che dimostrano quanto sia fondamentale la relazione tra istituzioni e associazioni verso il comune obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze della comunità lgbtqia+. Buon lavoro alla presidente neo eletta Rachele Giuliano e al nuovo direttivo dell'associazione con cui sono certa continueremo a lavorare", conclude.(Com)