Pnrr: Sangiuliano, non lo condivido appieno, ma mio dovere portarlo avanti

- Il Pnrr è una grande occasione. "Credo nella continuità degli atti amministrativi, non sto lì a modificare quello che è stato fatto" anche se "non condivido il 100 per cento del Pnrr" per quanto riguarda la cultura. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Per la cultura ci sono oltre 4 miliardi", ha precisato il ministro, che ha concluso: "È mio dovere portarlo avanti. Ho trovato qualche criticità ma stiamo cercando di risolverla e sono convinto che la risolveremo". (Rem)