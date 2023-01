Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, Innovit catalizzatore di idee e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovit può e deve essere un catalizzatore di idee, conoscenza e investimenti a sostegno di aziende innovative, start-up, centri di ricerca e università italiane negli Stati Uniti. Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia negli Usa Mariangela Zappia in apertura della prima riunione (virtuale) dell'Advisory Board dell'Italian Innovation Center a San Francisco. L'ambasciatrice, nel ringraziare i membri dell'Advisory Board per il loro impegno a sostenere il progetto, ha valorizzato il clima favorevole per l'innovazione in Italia, la qualità dei talenti italiani dei settori più avanzati e gli investimenti ingenti del Pnrr in digitalizzazione, transizione verde, ricerca e istruzione. Il progetto italiano, ha proseguito, non vuole essere "one-off" ma è destinato a durare nel tempo come iniziativa strategica pluriennale e presenza tangibile italiana in Silicon Valley: una vera e propria "antenna per l'innovazione", che rappresenti una piattaforma e un ponte tra Italia e Usa che sia "future-proof" per disegnare le aziende e le risorse umane del domani, in un mondo in transizione epocale. (segue) (Com)