Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, Innovit catalizzatore di idee e investimenti (2)

- Alla presentazione delle attività previste per il 2023 da parte del direttore dell'Italian Innovation Center, Alberto Acito, è seguito un dialogo tra i membri dell'Advisory Board sulle priorità per il sostegno all'innovazione italiana dalla capitale mondiale del venture capital. Tra i temi emersi: l'importanza di un sostegno istituzionale alle nostre start-up e imprese innovative; la necessità che Innovit operi in senso bi-direzionale, portando il meglio dell'Italia negli Usa ma anche attraendo in Italia la Silicon Valley; il ruolo chiave del venture capital e del collegamento tra business e centri di ricerca; la rilevanza dell'imprenditoria femminile e della formazione dei giovani ad una cultura dell'innovazione; la necessità per l'Italia di intercettare le opportunità che nascono negli ecosistemi più avanzati del mondo; il rilievo degli investimenti anche per il loro impatto sociale. Alla riunione hanno partecipato i 15 membri dell'Advisory Board, tutti esponenti di altissimo livello attivi negli Stati Uniti e con conoscenza dell'Italia, del mondo delle imprese innovative, della ricerca più tecnologicamente avanzata e degli investimenti con capitali di rischio. Innovit, sito al 710 di Sansome Street a San Francisco, ha il ruolo di interfaccia tra il mondo dell'innovazione italiano e l'ecosistema innovativo della Silicon Valley, della California e con altri tech hubs statunitensi. La gestione del Centro e' stata affidata alla Fondazione Giacomo Brodolini ed Entopan Innovation. (Com)