Governo: Tremonti, programma Fd'I pensa realmente a sterilizzazione accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è stato fatto dal governo che c’era prima è stato usare per fini fiscali, l’inflazione, di fatto, ha tassato gli aumenti e, riscuotendo più imposte, restituiva una parte con concessioni graziose dette bonus. Quello che sta nel programma di Fratelli d'Italia è realmente la sterilizzazione delle accise: non si vuole l’extra gettito, non si vuole prendere di più, si vuole evitare gli aumenti. La polemica sul programma per cui è infondata". Lo ha detto oggi l'ex ministro Giulio Tremonti dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "La scelta fatta di mettere i pochi soldi che c’erano sulle bollette di chi ha meno, sul carrello della spesa, sulla sanità è stata una scelta giusta. Le polemiche hanno un loro logica, ma non le capisco molto”, ha poi concluso. (Rem)