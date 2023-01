Cgil: Gasparri (FI), inaccettabile inno Urss al congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Landini si scusi e prenda immediatamente le distanze da quanto accaduto ieri al Circolo Arci San Lazzaro di Savena o si dimetta. “È inaccettabile che il nuovo segretario locale della Cgil venga 'accolto' con l'inno dell'Urss”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Un'offesa implicita anche a chi sta combattendo per la libertà in Ucraina. Condanniamo severamente ogni forma di estremismo soprattutto in ambienti che dovrebbero rappresentare organizzazioni sindacali a difesa dei diritti e doveri di tutti i cittadini, a prescindere da colori di partito. La sinistra continua a dimostrare la sua ipocrisia, ergendosi a paladina di valori liberali e democratici in pubblico, ma continuando quanto già face con l'Urss nelle sedi di partito e nei sindacati", aggiunge Gasparri. (Rin)