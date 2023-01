Sanità: Rozza (Pd), se aumenti stipendio sono per tutto personale pronto soccorso bene, altrimenti vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se gli aumenti di stipendio sono destinati a tutto il personale dei pronto soccorso, un ravvedimento operoso in risposta alla protesta degli infermieri bene. Se sono riservate solo ai medici è una vergogna". Lo afferma la consigliera regionale uscente del Pd, Carmela Rozza, ricandidata alle prossime elezioni regionali, commentando l'annuncio dato dall'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso sull'aumento di 100 euro in busta paga per gli operatori sanitari di pronto soccorso. "L'annuncio di Bertolaso non è chiaro - attacca Rozza- se si tratta di un ravvedimento operoso, in risposta alle proteste degli infermieri, che avevano lamentato un trattamento non dignitoso e intende destinare l'aumento a tutti i professionisti della sanità che operano nei pronto soccorso bene. In caso contrario si tratta di una vergogna, dell'ennesimo schiaffo agli infermieri e agli altri professioni della sanità non medici lombardi", conclude.(Com)