Lazio 2023: Bianchi, mia candidatura di servizio, spinta civica con cui rilanciare Regione

- In corso nella sede M5s di via Campo Marzio la riunione dei candidati del Lazio, riuniti dalla candidata Donatella Bianchi alla presenza della vicepresidente vicaria M5s Paola Taverna e Valentina Corrado, coordinatore regionale M5s per il Lazio. Tra i presenti anche il capogruppo dei deputati M5s, Francesco Silvestri. Prendendo la parola, Donatella Bianchi ha rilanciato la sua “candidatura di servizio” per portare avanti la “spinta civica con cui rilanciare il Lazio”. Un appuntamento per “serrare i ranghi” e dare un’indicazione di metodo per il lavoro che spetta al M5s nel territorio laziale. “È per me un grande onore essere qui con voi. Sono qui per rappresentare la società civile, le donne, i giovani. Sono orgogliosa della squadra che abbiamo costruito e sono orgogliosa di poter combattere questa sta battaglia al vostro fianco”, ha detto in esordio di intervento. (segue) (Rer)