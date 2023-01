Lazio 2023: Bianchi, mia candidatura di servizio, spinta civica con cui rilanciare Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il territorio sarà il nostro campo d’azione. Dobbiamo incontrare le persone, sentire le loro esigenze e fotografare le situazioni di disagio di una regione che ha urgenze ed emergenze nuove", ha spiegato ancora. "Dobbiamo guardare a chi non va a votare, a chi si astiene, ai delusi, agli arrabbiati. Noi siamo coerenti, lo siamo stati sempre. A noi non ci interessano poltrone o accordi vari. Giriamo il territorio per parlare con tutte quelle persone che a votare non ci vogliono più andare o non ci vanno più da anni. Noi siamo l’aria nuova. E io sono la testimonianza di tutto ciò. Una delusa da un certo tipo di fare politica che si candida oggi con il M5s di Giuseppe Conte per dare voce a chi voce non ha". (segue) (Rer)