Lazio 2023: Bianchi, mia candidatura di servizio, spinta civica con cui rilanciare Regione (3)

- Sul programma Bianchi ha sottolineato: “le nostre direttrici sono salvaguardia ambiente e transizione ecologica, la Sanità e la fruizione universale del diritto alla salute, sviluppo economico". Infine: “Contate su di me per ogni cosa, cercatemi e cerchiamoci: dobbiamo portare fuori la nostra forza di rinnovamenyo. II nostri valori sono faro per le persone e racconteremo tutto il nostro programma girando il territorio. La situazione di disagio che si respira, anche a Roma, è sotto gli occhi di tutti e dobbiamo essere noi l’alternativa. Lo chiarisco ancora una volta: il M5s non ha alcuna responsabilità sul mancato accordo. Ora a lavoro per vincere in Regione e governare insieme i prossimi anni”, ha concluso. (Rer)