- Il direttore dell'Ufficio per gli affari caucasici del Dipartimento di Stato Usa, Mark Cameron, si trova in visita in Azerbaigian. Lo riferisce l’ambasciata Usa a Baku, precisando che Cameron terrà una serie di incontri con la dirigenza del Paese e con i rappresentanti dell’economia nazionale.(Rum)