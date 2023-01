Autonomia: Fontana, Pd non la vuole e non ha neanche il coraggio di dirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd non vuole l'autonomia e non ha neanche il coraggio di dirlo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso a Monza, commentando le dichiarazioni del candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino, che ha previsto un fallimento del ministro Calderoli sull'autonomia. "Questa - ha commentato - è l'ennesima dimostrazione del Giano Bifronte che esiste nel Pd, perché per anni hanno detto che sono a favore dell'autonomia e il principale rappresentante regionale, Stefano Bonaccini (presidente dell'Emilia Romagna ndr.) ed Eugenio Giani della Toscana, hanno detto che vogliono l'autonomia. Poi stringi stringi, sostanzialmente il Pd non vuole l'autonomia. Non ha neanche il coraggio di dirlo". "Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità. O sei da una parte o dall'altra. Noi siamo chiaramente da una parte, il Pd né dall'una né dall'altra. È chiaro che dovrebbero cominciare a mettersi d'accordo tra di loro", ha concluso. (Rem)