Moldova: premier Gavrilita, violazione spazio aereo è mancanza di rispetto per nostra sovranità

- La premier della Moldova, Natalia Gavrilita, la commentato la scoperta di frammenti di razzi nel territorio nazionale affermando che “la violazione dello spazio aereo è una mancanza di rispetto” per la sovranità moldava. "Esprimo la mia indignazione per la mancanza di rispetto per la sovranità della Moldova, la ripetuta violazione del suo spazio aereo e la caduta di frammenti di razzi nell'area di Larga, nel distretto di Briceni", ha scritto Gavrilita su Facebook. La polizia di frontiera al confine con l’Ucraina ha rinvenuto dei frammenti di un razzo di tipologia non ancora precisata. Il ministero dell'Interno di Chisinau ha reso noto che la polizia ha aumentato il numero di pattugliamenti nella zona di confine.(Rob)