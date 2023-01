Autonomia: Fontana, è prevista dalla Costituzione, che non vuole spaccare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma sull'autonomia è prevista dalla Costituzione. Secondo voi la Costituzione vuole spaccare l'Italia e creare delle ingiustizie, dei cittadini di serie a e serie b? Credo non ci sia altro da aggiungere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza commentando le affermazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. "Credo che se la Costituzione volesse qualcosa del genere sarebbe assolutamente inaccettabile", ha proseguito Fontana, "ma la Costituzione è l'atto più importante, fondativo della nostra Repubblica e va in una direzione completamente diversa", ha concluso. (Rem)