Perù: riprende operazioni aeroporto internazionale di Cusco

- L’aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete, nella città di Cusco, nel sud del Perù, ha ripreso le operazioni dopo due giorni di sospensione a causa delle proteste antigovernative in corso. Si tratta di uno degli aeroporti a maggiore vocazione turistica del Paese, trovandosi nelle vicinanze del sito archeologico Machu Picchu. “C’è stato un coordinamento con le forze di polizia e militari per garantire l'integrità dei passeggeri e dei membri dell'aviazione, nonché salvaguardare le operazioni aeroportuali", si legge in un comunicato del ministero dei Trasporti. La struttura aveva sospeso le operazioni il 12 gennaio come misura di sicurezza. Negli ultimi giorni si sono infatti intensificate le proteste nella città di Cusco, con alcuni manifestanti che hanno cercato di raggiungere il terminal aeroportuale. (Brb)