Governo: I. La Russa, rosicano perché uno di destra è presidente del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni "mi criticano perché sono qui? Stanno ancora rosicando perché uno di destra è presidente del Senato, se ne devono fare una ragione. Se mi fanno critiche sono pronto ad ascoltarle". Lo ha detto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento all'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Fuori dal ruolo specifico ci sono regole, io non ho detto una parola sulla qualità della manovra, ma su presenze, interviste. Io sono fatto così, sono stato eletto prima dai cittadini, poi dal parlamento. Non sono paludato”, ha concluso La Russa. (Rem)