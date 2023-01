Siria: ministro Esteri, nessuna normalizzazione con Turchia senza fine occupazione nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria non avrà una normalizzazione delle relazioni con la Turchia senza la fine dell'occupazione delle aree nel nord del Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri siriano, Faysal Miqdad, durante la conferenza stampa a Damasco con l'omologo iraniano, Amir Abdollahian. "Non è possibile parlare di ripristino di relazioni normali con la Turchia senza rimuovere l'occupazione nel nostro Paese", ha affermato. In merito a un possibile incontro fra il presidente siriano, Bashar al Assad, e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il capo della diplomazia di Damasco ha detto che "dipende dalla rimozione delle cause di disaccordo". (Lib)