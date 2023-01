Governo: I. La Russa, riforme deve farle il parlamento, Meloni d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le riforme deve farle il Parlamento. Giorgia Meloni è favorevole a che sia il Parlamento a dibattere e a decidere le riforme". Lo ha affermato oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Un indirizzo del governo ci sta, ma il protagonismo deve essere del Parlamento - ha aggiunto La Russa -. Mi chiedo quale sia il modo migliore affinché le forze politiche debbano muoversi per realizzare i loro programmi". "Vedo che il centrodestra nel suo programma ha il presidenzialismo e dosi diverse di autonomia, vedo che nell'opposizione su questo tema non c'è sintonia, non tutti sono favorevoli", ha poi concluso.(Rem)