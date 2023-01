Sanità: Fontana, il problema delle liste d'attesa si verifica in tutta Italia, forse Majorino non se ne è accorto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema delle liste d'attesa si verifica in tutta Italia. Forse l'onorevole Majorino si è dimenticato che per due anni o più gli ospedali non hanno potuto lavorare per nulla o comunque hanno lavorato a scartamento ridotto per via del covid". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza. "Forse - ha proseguito - lui viveva in un altro mondo e non se ne è accorto che l'Italia, l'Europa e il mondo hanno vissuto questa drammatica situazione. Siamo perfettamente coscienti e abbiamo già posto in essere una serie di rimedi, l'assessore Bertolaso ha fatto una serie di proposte che stanno portando gradualmente a risultati concreti".(Rem)