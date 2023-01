Lazio 2023: Bianchi su Pd, ticket? Se fossi stata un uomo non mi avrebbero chiesto passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente al Partito democratico la candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi ha dichiarato: "Il ticket? Fatto a mezzo stampa senza alcun tipo di credibilità. Se fossi stata un uomo non mi avrebbero mai chiesto un passo indietro. E questo deve far riflettere. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadisco ora: non c’è mai stato alcun margine per un accordo politico nel Lazio perché il Pd ha deciso di muoversi in totale autonomia senza condividere nulla sul percorso. Il resto è pura strumentalizzazione da campagna elettorale. Aggiungo anche che gli attacchi di alcuni esponenti del PD contro la mia persona sono stati ignobili", ha detto. (Rer)