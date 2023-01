Riforme: I. La Russa, non si è mai trovata maggioranza disposta a cambiare, serve macro commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni una metodologia per le riforme costituzionali "è stata la bicamerale" che "in Italia ha sempre fallito, perché tutti vogliono cambiare la Costituzione, ma non si è mai trovata una maggioranza veramente disposta a cambiare. Facciamo una macro commissione in grado di parlare di presidenzialismo: uno dei problemi seri è stata la scarsa continuità del singolo governo. Con il presidenzialismo, semi presidenzialismo o premierato questo problema verrebbe risolto". Lo ha affermato oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Non bisogna fare una riforma con la maggioranza e allora facciamo una bicamerale" ha concluso. (Rem)