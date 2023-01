Sanità: Fontana, affermazioni di Majorino fondate su capacità di denigrare, non di proporre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni sulla Sanità di Majorino "sono gratuite e fondate, come sempre, invece che sulla capacità di proporre, sulla capacità di denigrare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza commentando le affermazioni del candidato alla presidenza della regione del Pd e del M5s, Pierfrancesco Majorino. "Io credo che siano sotto gli occhi di tutti i sacrifici e gli sforzi che stiamo facendo e che in Lombardia continuano a essere curati più di 170 mila cittadini non lombardi ogni anno". Fontana ha poi proseguito sottolineando che "è sotto gli occhi di tutti come la sanità lombarda sia un punto di riferimento per l'intera Europa, e che molte delle nostre pratiche sono seguite e guardate con interesse dal resto del mondo". (Rem)