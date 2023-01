© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna degli altri "è solo sul sì all’inceneritore su cui noi abbiamo una posizione chiara non negoziabile. Nel Lazio noi siamo alternativi al Pd e alla destra. Inoltre molte delle posizioni di D’amato, come quasi tutte quelle di Rocca, sono lontane da noi e lo continueremo a ribadire per tutta la campagna". Così la candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi. (Rer)