Sanità: Ghera (Fd'I), assurde liste d'attesa fino a un anno per visite specialistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate ad avere tempi assurdi fino ad un anno, con l'Amministrazione Zingaretti non si è risolta la problematica delle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio. "Credo che sia scandaloso e su questo si deve intervenire, chiedendo ovviamente collaborazione al governo nazionale, trovando risorse anche economiche per lavorare in modo efficace ed efficiente. Molto c'è da fare per migliorare la situazione dei Pronto Soccorso, sempre più difficile nonostante grande impegno, di sanitari, medici e infermieri che sono all'altezza e svolgono egregiamente il loro lavoro ma sono pochissimi, è necessario un intervento per potenziare gli organici. L'obiettivo deve essere quello di trovare soluzioni per arrivare ad una Sanità di livello europeo, come è giusto che abbiano i cittadini del Lazio", conclude Ghera. (Rer)