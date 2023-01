Governo: I. La Russa, incertezze in partenza, ma abbiamo conquistato rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualche incertezza il governo l'ha avuta, è stato in partenza nella quotidianità, ma quando è scesa in campo all'estero Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani, abbiamo conquistato il rispetto. Il successo è sotto gli occhi di tutti e questo è un bene per tutto il Paese". Lo ha affermato oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento all'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. (Rem)