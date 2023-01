Egitto: premier Madbouly, piano per porre fine al mercato di cambio parallelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha adottato misure importanti per adeguare la politica monetaria e il governo si sta impegnando per eliminare il mercato parallelo. Lo ha affermato il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, durante una visita presso il porto di El Arish, nel nord del Sinai. "Elimineremo il mercato parallelo per il tasso di cambio del dollaro nel prossimo periodo", ha detto Madbouly, aggiungendo che "la variazione del tasso di cambio della scorsa settimana costerà alle casse dello Stato 10 miliardi di sterline (circa 338,9 milioni di dollari). Il primo ministro ha dichiarato: "Lo Stato continua a sovvenzionare merci di base per i cittadini con la massima capacità possibile e auspichiamo di sbloccare le merci ferme nei porti". Da parte sua, il capo della Zona economica del Canale di Suez, Walid Gamal el Din, ha annunciato che il piano industriale per lo sviluppo del porto di El Arish sarà completato nel primo trimestre del 2024. Sono in costruzione sei silos per lo stoccaggio del cemento bianco e nero del Sinai, con una capacità di 75.000 tonnellate, ha affermato Gamal el Din. (Cae)