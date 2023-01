Tunisia: migliaia di manifestanti protestano contro accentramento potere Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti hanno protestato oggi a Tunisi contro la concentrazione del potere nelle mani del presidente Kais Saied, un malcontento amplificato dalla scarsità di beni di prima necessità e dalla crisi economica, nel 12esimo anniversario della fuga all’estero dell’ex presidente Zine el Abidine Ben Ali, al culmine della cosiddetta rivoluzione dei gelsomini del 2011. La parola d'ordine della manifestazione principale, organizzata dal Fronte di salvezza nazionale è stata la denuncia di una "dittatura" instaurata da Saied dopo il "golpe" del 25 luglio 2021. Secondo le fonti ufficiali i manifestanti sono stati circa 1.300, ma gli organizzatori stimano diverse migliaia di partecipanti. I tunisini sono sempre più scontenti del deterioramento delle loro condizioni di vita, con un'inflazione sopra il 10 per cento, mentre la povertà colpisce il 20 per cento dei 12 milioni di abitanti. A causa del debito pubblico, lo Stato ha avuto difficoltà a finanziare l'importazione di prodotti di base e la carenza di latte, zucchero, caffè e ultimamente di pasta sono croniche. Oggi sono scesi in piazza nella capitale anche gli attivisti della società civile che hanno manifestato davanti alla sede del sindacato dei giornalisti contro una nuova legge che reprime le "fake news". Da parte sua, il segretario generale dell'Unione generale del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha dichiarato oggi che tutti, indipendentemente dalle loro inclinazioni politiche, hanno il diritto di manifestare, senza violenza o repressione. Taboubi ha anche affermato che si avvicina l'incontro cruciale per difendere la Tunisia e ha invitato i sindacalisti a essere pronti a una "lotta nazionale" per salvare la Tunisia. (Tut)