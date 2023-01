Carburanti: decreto, rafforzati poteri Garante sorveglianza prezzi, istituita Commissione allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Carburanti rafforza i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi. “Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi”. È quanto si legge nel testo del decreto Carburanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato”. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive “emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante - precisa il decreto - riferisce gli esiti delle attività al ministro delle Imprese e del Made in Italy che ne informa, ove necessario, il governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna”. (Rin)