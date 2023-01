Energia: Congedo (Fd'I), incompetenza Calenda è disarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incompetenza di Calenda è disarmante". E' quanto afferma Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera. "Il famoso decoupling di cui parla - sottolinea il parlamentare - è attivabile solo derogando alla disciplina Ue. Il decoupling autorizzato dal regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022 a livello nazionale è quello previsto in manovra, ma probabilmente Calenda non l'ha letta. A questo punto mostri come la misura che indica porterebbe a 7 miliardi di risparmi. Non lo farà, perché è una balla", conclude Congedo. (Rin)