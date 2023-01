Repubblica Ceca: elezioni, spoglio al 50 per cento conferma vantaggio ex premier Andrej Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrej Babis, candidato del partito di opposizione Ano, continua a guidare le preferenze al primo turno delle presidenziali ceche. A scrutinio effettuato di circa metà delle schede l'ex premier risulta in vantaggio con il 38 per cento dei voti. Lo segue l'ex segretario di Stato maggiore Petr Pavel con il 32,5 per cento. Nessuno dei candidati ha registrato ad ora fluttuazioni significative nelle preferenze, con l'ex rettrice dell'Università Mendel di Brno Danuse Nerudova con il 13,7 per cento, i senatori Pavel Fischer e Marek Hiliser rispettivamente al 6,4 e 2,6 per cento e il deputato del partito populista Spd, Jaroslav attorno al 4,8 per cento. Chiudono l'imprenditore Karel Divis all'1,4 per cento e il medico Tomas Zima allo 0,6 per cento.(Vap)