Migranti: Fd'I, importante presa di posizione Piantedosi su rotta balcanica

- "Importantissima visita del ministro Piantedosi a Trieste che ha attenzionato il grande problema della rotta balcanica. Serve una politica forte e decisa, quella sull'immigrazione balcanica è una storica battaglia di Fratelli d'Italia che adesso, col nuovo governo, sta prendendo la giusta forma". Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti ed Emanuele Loperfido, secondo cui si tratta di "un problema di non secondaria importanza, tenuto conto dell'aumento degli ingressi in Italia che si sono registrati con un incremento del 67 per cento e quasi 20mila persone intercettate. Siamo convinti che adesso tutto questo subirà una svolta decisa e che il nuovo governo saprà far valere le sue ragioni". I parlamentari spiegano poi di aver avuto "garanzie dal ministro che tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà tutelato da trasferimenti derivanti dai nuovi arrivi, anzi si è ribadito che la collaborazione con i paesi balcanici è una delle azioni che saranno messe in campo da subito".(Com)