Lombardia 2023: Majorino, polemica sul velo? Idiozia Lega, partito in preda al panico

- Questa è "un'idiozia della Lega, non la prendo neanche in considerazione. Noi abbiamo fatto in questi anni vari voti, ma le polemiche della Lega sinceramente, è un partito in preda al panico perché sta per essere massacrato anche qua in Lombardia". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione del suo programma al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, in risposta alla polemica alzata dalla Lega sulla sua presunta incoerenza poiché, a loro parere, pur sostenendo giustamente la manifestazione al consolato iraniano di Milano, in passato in Europa Majorino votò a favore della libertà delle donne islamiche di indossare il velo. (Rem)