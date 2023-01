Iran: esecuzione ex viceministro, convocato l'ambasciatore britannico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak si è detto "sconvolto" per l'esecuzione di Alireza Akbari, cittadino anglo-iraniano già viceministro della Difesa in Iran durante la presidenza di Mohammad Khatami. "E’ stato un atto insensibile e codardo, compiuto da un regime barbaro senza rispetto per i diritti umani del proprio popolo”, ha dichiarato Sunak. "I miei pensieri sono con gli amici e la famiglia di Alireza", ha aggiunto il primo ministro secondo quanto riporta la stampa britannica. L’esecuzione ha provocato anche la reazione del ministro degli Esteri di Londra, James Cleverly. "L' Iran ha giustiziato un cittadino britannico. Questo atto barbaro merita la condanna più forte possibile", ha detto Cleverly precisando che l'incaricato d'affari iraniano a Londra è già stato convocato al Foreign Office. Cleverly ha confermato che il Regno Unito ha imposto sanzioni nei confronti del procuratore generale in Iran, Mohammad Jafar Montazeri. La decisione è stata presa a seguito dell'esecuzione del cittadino anglo-iraniano Alireza Akbari. "Sanzionarlo oggi sottolinea il nostro disgusto per l'esecuzione di Alireza Akbari", ha scritto Cleverly su Twitter. "Il procuratore generale è al centro dell'uso della pena di morte da parte dell'Iran. Chiediamo conto al regime delle sue spaventose violazioni dei diritti umani". (Res)