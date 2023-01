Francia-Iran: esecuzione Akbari, ministero Esteri francese convoca incaricato d’affari di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'incaricato d'affari iraniano è stato convocato presso il ministero degli Esteri francese a seguito dell'esecuzione dell'ex vice ministro della Difesa iraniano Alireza Akbari. Lo riferisce il dicastero di Parigi in una nota. Akbari, che aveva anche la cittadinanza britannica, è stato condannato alla pena capitale con l’accusa di spionaggio per conto dell'intelligence britannica. "Le ripetute violazioni del diritto internazionale da parte dell'Iran non possono restare senza risposta, soprattutto nel caso del trattamento di cittadini stranieri detenuti arbitrariamente", ha precisato il ministero. In precedenza, il 13 dicembre, l'incaricato d'affari iraniano a Parigi era stato convocato dal ministero degli Esteri francese "a causa della linea di condotta di Teheran".(Frp)