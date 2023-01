Ucraina: portavoce presidenza Turchia, pronti a promuovere cessate il fuoco locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è pronta a promuovere cessate il fuoco locali in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, secondo cui né Mosca né Kiev avevano i mezzi militari per "vincere la guerra". Per Kalin, riporta il quotidiano turco "Hurriyet", sembra improbabile che le parti in guerra siano pronte a concludere un "accordo di pace globale" nei prossimi mesi. Tuttavia, il costo dei combattimenti potrebbe presto portarli a riconsiderare e accettare tregue localizzate in parti specifiche della zona di guerra, secondo Kalin. "Nessuna delle due parti è in grado di vincere la guerra militarmente sul campo", ha aggiunto. (Res)