San Siro: Sangiuliano, non c'è vincolo, decisione spetta a sindaco e amministrazione

- Sullo stadio di San Siro "al momento il vincolo non c'è, per cui dovranno essere l’amministrazione e il sindaco di Milano a decidere cosa fare". Lo ha detto oggi il ministro alla cultura, Gennaro Sangiuliano, durante il suo intervento dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. Spetta dunque al sindaco scegliere "se abbattere il vecchio stadio e farne uno nuovo, o mantenere il vecchio, che ha un valore iconico, e costruirne uno nuovo accanto. È in malafede chi dice che il ministero può imporre vincoli”, ha chiosato il ministro. (Rem)