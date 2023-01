Repubblica ceca: Pavel, necessario concentrarsi su secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati parziali delle elezioni ceche non sono un motivo di festeggiare, piuttosto sono un segnale per concentrarsi sul secondo turno, che sarà più duro del primo. Lo ha dichiarato il candidato presidente Petr Pavel, attualmente secondo con il 34 per cento delle preferenze dopo che è stata scrutinata la maggior parte dei voti. Dato il grande distacco dagli altri candidati, sia i media che lo stesso Pavel ritengono un fatto assodato il passaggio del turno e il ballottaggio con l'ex premier Andrej Babis. Pavel ha ringraziato gli elettori per essersi recati alle urne e ha accolto con favore l'elevata affluenza. Ha anche ringraziato i suoi avversari per aver condotto la campagna in maniera sostanzialmente corretta e in tal senso, ha notato che Babis "non si comporta in modo corretto". Alla domanda su possibili dibattiti televisivi con l'avversario, Pavel ha promesso di "essere più deciso" ma ha anche ricordato che Babis al momento non ha accettato alcun invito da nessuna emittente. Per tanto l'ex militare ha proseguito dicendo di essere intenzionato a presentarsi a tali dibattiti solo se sarà presente anche l'avversario. (Vap)