Edilizia: Gasparri (FI), proposta europea va rispedita al mittente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Le indicazioni che arrivano dall'Europa sugli immobili “sono irricevibili. In tanti abbiamo già espresso il nostro parere sulla questione e quanto indicato dalla Commissione non verrà, in nessun caso, approvato”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “La visione dell'Europa è estranea dalla realtà. La linea da seguire è quella indicata anche da Confedilizia che auspica a uniformare le normative che riguardano gli immobili e mettere ordine alle norme che favoriscono la rigenerazione degli immobili. Non ci potrà mai essere un sì dell'Italia sulle cervellotiche visioni dell'Unione europea quindi la proposta va rispedita al mittente”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “L'Europa si occupi di finanziare i progetti dei propri popoli per la transizione ecologica, la crisi energetica e tutte quelle questioni che i vari Paesi stanno affrontando e non di penalizzare i cittadini con provvedimenti non richiesti. Non ci può essere nessun assenso da parte di nessuno in nessuna sede". (Rin)