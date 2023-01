Siria: portavoce presidenza Turchia, pronti a operazione di terra in qualsiasi momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova operazione terrestre della Turchia in Siria contro le Unità di protezione dei popoli (Ypg), propaggine siriana del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), è "possibile in qualsiasi momento". Lo ha detto oggi ai giornalisti il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, secondo quanto riferisce il quotidiano turco "Hurriyet". Le dichiarazioni giungono mentre è in corso un riavvicinamento mediato da Mosca tra Damasco e Ankara. "Un'operazione di terra è possibile in qualsiasi momento, a seconda del livello di minacce che riceviamo", ha detto ai giornalisti il consigliere per la politica estera del presidente presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (Res)