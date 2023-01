Spagna: Podemos proporrà reddito garantito tra 700 e 1.400 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos (Up), partner di minoranza del governo spagnolo di Pedro Sanchez, lancerà oggi a Madrid una delle principali proposte del partito per il nuovo ciclo elettorale: l'introduzione di un reddito garantito tra i 700 e i 1.400 euro al mese a partire dai 18 anni. Lo hanno rivelato fonti del partito all'agenzia di stampa "Europa Press", spiegando che questo beneficio dovrebbe "trascendere" l'attuale reddito minimo di base (Imv), con un importo significativamente superiore all'attuale aiuto, al fine di "porre fine alla povertà e ridurre le situazioni di disuguaglianza" in Spagna. Secondo i calcoli effettuati da Up, il beneficio raggiungerebbe 2,4 milioni di famiglie, circa 6 milioni di persone come beneficiari. Si tratta di una proposta che mira a garantire "un reddito minimo a tutti i cittadini in modo flessibile in situazioni di carenza e che era già stata proposta nel 2019. Le fonti citate precisano che questo reddito garantito sarebbe di 700 euro per una persona sola, mentre una famiglia con due adulti e due bambini riceverebbe questo tetto di 1.400 euro al mese.(Spm)