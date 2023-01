Abruzzo: Paola Puglielli riconfermata segretaria generale regionale Cgil Fp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Francavilla al Mare, il secondo congresso della Fp Cgil Abruzzo-Molise che ha portato alla riconferma di Paola Puglielli come segretaria generale della categoria regionale. Sono stati affrontati, durante i lavori congressuali, da delegate, delegati, associazioni ed ospiti istituzionali, tanti temi sociali che hanno imposto una riflessione politica sull'attenzione delle problematiche e le sfide che affliggono i territori, il lavoro e le condizioni dei cittadini e delle cittadine. I servizi pubblici, a partire dalla sanità, hanno subito - si legge nel documento della riunione - un impatto devastante dagli ultimi due anni di pandemia. Nonostante ciò i servizi pubblici sono continuamente impoveriti di risorse e strumenti abbandonando il cittadino di fronte ai propri bisogni e necessità. Tutti i settori pubblici - prosegue il documento - vengono a mancare dei necessari investimenti con il perpetuarsi di politiche tese alla esternalizzazione di servizi. Il documento politico ha, in conclusione, delineato un indirizzo sindacale programmatico rivendicativo e contrattuale, che tenga insieme la priorità dei salari, la lotta alla precarietà, il rafforzamento della formazione, un piano straordinario di assunzioni nella Pubblica Amministrazione, nella sanità pubblica e privata. "Una sfida difficile, ma sicuramente appassionante - dichiara Paola Puglielli a margine dei lavori - che vedrà ancora una volta la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, per una continua emancipazione e difesa del lavoro. Perché il lavoro crea il futuro".(Gru)