Usa-Svizzera: Blinken incontra ministro Esteri Cassis, focus su cooperazione e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato ieri il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis a Washington. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso delle opportunità per una cooperazione bilaterale e multilaterale, dell'assistenza all'Ucraina e della necessità di chiamare la Russia a rispondere per la sua guerra brutale. "Ieri ho incontrato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis e condiviso l'apprezzamento per il nostro stretto coordinamento bilaterale, il sostegno all'Ucraina e al suo popolo e la leadership della Svizzera nel Consiglio di Sicurezza Onu", ha scritto Blinken in un tweet. (Was)